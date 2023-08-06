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رئيس مجلس الإدارة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنطلاق فعاليات دروة كرة قدم خماسي للأحياء الشعبية بالمنيا

فعاليات الدورة الرياضية
فعاليات الدورة الرياضية

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد ، إستكمال تنفيذ  فعاليات دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية ، في كرة القدم ( الخماسي)  .

وذلك انطلاقا من اهتمام وزارة الشباب و الرياضة بالشباب ، و حثهم على ممارسة الألعاب الرياضية الفردية و الجماعية على حد سواء ، وفي إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وإدارة الرياضة بالمديرية قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس، جنوب محافظة المنيا .

 ويشارك في دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية ، عدد 5 مراكز شباب ، تشمل ، ( ديرمواس - بني حرام - الحاج قنديل- بني سالم- الحسابية ) ، وتقام المباريات على ملاعب مركز شباب ديرمواس، حيث اقيمت اليوم الأحد مباراة بين فريقي ( مركز شباب مدينة ديرمواس - والحاج قنديل ) ، و انتهت بفوز مركز شباب مدينة ديرمواس علي مركز شباب الحاج قنديل بــ 5  أهداف مقابل لا شئ ، وتم تنفيذ الدورة  الرياضية في كرة قدم الخماسي ، تحت إشراف قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

 وقام قسم الرياضة بإدارة  شباب ديرمواس ، بتحديد الملاعب المرشحة لتنفيذ الدورة  الرياضية  في كرة القدم (خماسي ) للأحياء الشعبية ، و عمل جدول المباريات، وتم التنفيذ بحضور كابتن صبحى احمد عبد الظاهر رئيس قسم الرياضة بالإدارة، ، و الكابتن محمد احمد محمد رئيس قسم الهيئات الرياضية، مشرفي النشاط بمركزي الشباب. 

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الشباب و الرياضة،  مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، ومتابعة وتنفيذ إدارة ة الرياضة بالمديرية بقيادة دكتور ضياء عيسى، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس بقيادة عبد الرحمن فوزي العربي .

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