إنطلاق فعاليات دروة كرة قدم خماسي للأحياء الشعبية بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد ، إستكمال تنفيذ فعاليات دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية ، في كرة القدم ( الخماسي) .

وذلك انطلاقا من اهتمام وزارة الشباب و الرياضة بالشباب ، و حثهم على ممارسة الألعاب الرياضية الفردية و الجماعية على حد سواء ، وفي إطار خطة وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وإدارة الرياضة بالمديرية قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس، جنوب محافظة المنيا .

ويشارك في دورة الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية ، عدد 5 مراكز شباب ، تشمل ، ( ديرمواس - بني حرام - الحاج قنديل- بني سالم- الحسابية ) ، وتقام المباريات على ملاعب مركز شباب ديرمواس، حيث اقيمت اليوم الأحد مباراة بين فريقي ( مركز شباب مدينة ديرمواس - والحاج قنديل ) ، و انتهت بفوز مركز شباب مدينة ديرمواس علي مركز شباب الحاج قنديل بــ 5 أهداف مقابل لا شئ ، وتم تنفيذ الدورة الرياضية في كرة قدم الخماسي ، تحت إشراف قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس.

وقام قسم الرياضة بإدارة شباب ديرمواس ، بتحديد الملاعب المرشحة لتنفيذ الدورة الرياضية في كرة القدم (خماسي ) للأحياء الشعبية ، و عمل جدول المباريات، وتم التنفيذ بحضور كابتن صبحى احمد عبد الظاهر رئيس قسم الرياضة بالإدارة، ، و الكابتن محمد احمد محمد رئيس قسم الهيئات الرياضية، مشرفي النشاط بمركزي الشباب.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الشباب و الرياضة، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، ومتابعة وتنفيذ إدارة ة الرياضة بالمديرية بقيادة دكتور ضياء عيسى، إدارة الشباب والرياضة بديرمواس بقيادة عبد الرحمن فوزي العربي .