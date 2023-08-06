قناة إسرائيلية تؤكد اغتيال قوة خاصة 3 مُقاومين فلسطينيين في جنين

أكدت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال قامت باغتيال المُقاوم الفلسطيني نايف أبو صويص ومقاومين آخرين كانا برفقته، بعد إمطار سيارة كانوا يستقلونها بوابل من الرصاص.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت القوة اعترضت طريق السيارة وأمطرتها بوابل كثيف من الرصاص، ولم تغادر الموقع حتى تأكدت من اغتيال كل من كانوا في السيارة على طريق جنوب مُحافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد أبو صويص يتزعم خلية مُقاومة تعمل ضد قواته في الضفة الغربية، وقال إنه جرى العثور على بنادق من طراز (إم-16) داخل السيارة المُستهدفة.