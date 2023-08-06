101 طالب وطالبة حصيلة اليوم الثاني للعمل بمكتب التنسيق بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة بدأت أعماله أمس السبت الموافق 5 أغسطس، لافتًا إلى أن العمل بالمكتب يسير وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تؤكد ضرورة تعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة.

وأكد الدكتور محمد عبدالنعيم، أن توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاءت واضحة بضرورة إتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأفاد الدكتور محمد حفني رئيس مكتب التنسيق، أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وأضاف الدكتور تامر شوقي نائب رئيس مكتب التنسيق أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، ويتم تصويب هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد

وأكد الدكتور تامر حسنين المُشرف على التنسيق الإلكتروني أنه يتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم مسئول التنسيق الإلكتروني أن 100 طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم إلكترونياً، بينما أشارت الدكتورة هبة الدناصوري مسئول التنسق اليدوي إلى أن حصيلة اليوم بلغت 101 طالب وطالبة، وأفاد الدكتور محمد المتولي منسق الطلاب من ذوي الهمم أنه تم استقبال 6 طلاب دمج في المقر المخصص لهم بالتنسيق بمبنى رعاية الشباب.