بهاء سلطان وكارول سماحة في العلمين (الخميس)

في ليلة ثنائية جديدة يجتمع الفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة في فعاليات مهرجان العلمين، التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل بهاء سلطان وكارول سماحة:



من المقرر أن يقام الحفل في الـ 10 من أغسطس، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.



فعاليات مهرجان العلمين 2023:



أتت مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبل.

من المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في 3 مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023.. حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات:

من ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات "التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي".

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين ومحتوياتها:

تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.