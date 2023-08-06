نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مكتب التنسيق الإلكترونى لإستقبال طلاب الثانوية

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لإستقبال طلاب الثانوية العامة، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر علي معامل الحاسبات المركزية بمبنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وذلك لتسجيل الرغبات في أول أيام المرحلة الأولى والمقرر لها في الفترة من ٥ إلى ١٢ أغسطس الجاري، بالتزامن مع بدء أعمال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة.

وأكد حسين إلى حرص جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي على تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، وتوفير استراحات للطلاب وذويهم، بالإضافة إلى تخصيص متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وخلال الجولة، اطمئن نائب رئيس الجامعة على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .

ووجه حسين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الإجتماعي، وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلا عن الاهتمام بالاجابة على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم كافة، وضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

يشار إلى أنه يشرف على أعمال مكتب التنسيق المركزى بالجامعة مرفت الشاذلى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أحمد إبراهيم مدير مكتب التنسيق المركزى بالجامعة للثانوية العامة، ومحمد إسماعيل عبد الرحمن ، وعلى إبراهيم على، بالإضافة إلى مشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر فى أعمال تنظيم دخول الطلاب وتسجيل رغباتهم من خلال أجهزة الحاسب الآلي بالمعامل.