أعلن شباب الوفد بتنسيقية الأحزاب والسياسيين التزامهم الحزبي بدعم مرشح الوفد في انتخابات الرئاسية المقبلة، وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، التقي بعدد من شباب حزب الوفد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حضر اللقاء الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، وعمرو عبدالباقي، وحمادة بكر، والدكتور هاني صبري، ومحمد فضل ومعتز بالله مصطفى، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الوفد، في حضور النائب السابق عيد هيكل.

أعضاء التنسيقية: ملتزمون حزبيًا بدعم مرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشباب حزب الوفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الحملة الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية واطلاع شباب الوفد بالتنسيقية على آخر المستجدات فيما يتعلق بمشاركة الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك لأنهم أعضاء بالحزب ويجب أن يكون لهم دور في هذا الشأن .

عبدالسند يمامة: الضمانات القانونية تجعلني أقول إن مرشح الوفد من الممكن أن يصبح رئيسًا للجمهورية:

وأكد رئيس الوفد، أن الحملة الانتخابية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية قد انطلقت داخل بيت الأمة، وشاهدنا العديد من التأيدات خلال الفترة الماضية، سواء من أعضاء الهيئة العليا، أو من رؤساء اللجان العامة في المحافظات، أو من لجان الشباب والمرأة، أو من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، وهذا يؤكد جدية الحزب في المشاركة الحقيقية في هذا الاستحقاق السياسي الكبير والمهم والذي سيكون امتدادًا لتاريخ الوفد العظيم الذي سطره زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين، الذي عاد بالحزب إلى الحياة السياسية من جديد.

رئيس الوفد يلتقي شباب الوفد بتنسيقية الأحزاب والسياسيين

رئيس الوفد يلتقي شباب الوفد بتنسيقية الأحزاب والسياسيين