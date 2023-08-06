مدير إدارة الكراكات يكشف ميزات مشروع ازدواج قناة السويس (فيديو)

أكد المهندس هشام هاني عبدالحليم، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، أن القناة لها دور تنموي من خلال المشروعات تنموية.

أضاف “عبدالحليم” خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أبرز أدوار القناة التنموية هي أعمال الاستزراع السمكي في منطقة قنطرة شرق.

أشار إلى أن هناك مشروعات سياحية تتم بدراسات وافية، لتكون نموذجًا جيدًا لأعمال الاستثمار في المنطقة، لافتًا إلى أن مشروع ازدواج قناة السويس من الكم 122 إلى الكم 132، يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 6 مراكب إضافية.

واصل “عبدالحليم” أنه يزيد درجة الأمان والثقة، لعدم تكرار حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" الذي وقع منذ عامين، معقبًا: "نحلم بازدواج قناة السويس بالكامل، لكن الأمر يتم وفق دراسات وترتيبات ليكون مدروسًا جدواه وإمكانياته بشكل جيد".

قناة السويس: "ترتيب أولويات دخول السفن والعمل جارٍ لانتشال القاطرة"



في سياق آخر، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

أكد رئيس الهيئة، أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، إذْ تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءً 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

أضاف رئيس الهيئة، أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق 24 مترًا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف، إذْ يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

أشار الفريق ربيع، إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات المقبلة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 متر، وعرضها 26.6 متر، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.