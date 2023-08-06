محمد تكالة يفوز برئاسة المجلس الأعلى الليبي

فاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في الجولة الثانية، التي عقدت اليوم الأحد، بحصوله على 67 صوتا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي حصل على 62 صوتا، وبذلك غادر المشري المنصب بعد نحو خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل عام 2018.

محمد تكالة

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، فإن الجولة الأولى للتصويت على انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا انتهت بـ49 صوتا لخالد المشري، و39 صوتا لمحمد تكالة، و36 صوتا لناجي مختار، و4 أصوات لنعيمة الحامي، وحضر التصويت 131 عضوًا، وغاب ستة أعضاء.

وكانت قد عقدت بمقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في العاصمة طرابلس، في وقت سابق اليوم، جلسة التصويت على انتخاب مكتب الرئاسة للمجلس، تنافس فيها كل من خالد المشري، ونعيمة الحامي، ومحمد تكالة، وناجي مختار.