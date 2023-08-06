استمرار فعاليات ملتقى «حياة كريمة» للتوظيف بالشرقية

تستمر اليوم الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف، التى تطلقه مؤسسة حياة كريمة، لليوم الثاني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للمواطن، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

جاء ملتقى التوظيف بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 58 شركة لتوفير فرص عمل لأبناء الشرقية.

وخلال أعمال اليوم الثانى للملتقى استقبلت الشركات المشاركة المئات من المواطنين أبناء محافظة الشرقية، للالتحاق بالوظائف، وقامت بإجراء المقابلات الشخصية لهم، إلى جانب قيام المواطنين بتوقيع العقود معهم للالتحاق بالوظيفة المطلوبة .

ومن المتوقع أن يصل عدد المتقدمين لطلب الوظائف فى الملتقى لنحو 10 آلاف مواطن، على مدار يومى السبت والأحد.



حياة كريمة تشارك بنحو 150 متطوعًا لتنظيم الملتقى لخدمة أهالى محافظة الشرقية، وتسهيل الإجراءات للمتقدمين ومساعدتهم على التقديم فى الشركات المطروحة للحصول على الوظائف.

وكانت مؤسسة حياة كريمة، قد عقدت تدريبًا لمدة 3 أيام فى الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري، لتعليم الشباب المتقدمين لشغل الوظائف على كيفية إجراء السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية.

واستهدفت مؤسسة حياة كريمة تدريب الشباب فى اليوم الأول على مهارات word وPowerPoint، واليوم الثاني على كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الشخصية للعمل، فضلًا عن التدريب على الثقة بالنفس وإدارة الوقت في اليوم الثالث لفعاليات التدريب، بنظام فترتين يوميًا تبدأ من 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وأخرى تبدأ من 4 وحتى 8 مساءً.