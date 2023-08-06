إطلاق جائزة سنوية للتميز لأعضاء تدريس جامعة جنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، إن جامعة جنوب الوادي بصدد تنفيذ مشروع استحداث جائزة التميز في التدريس تحت شعار "أساتذة جنوب الوادي متميزون في التدريس" يهدف المشروع إلى استحداث "جائزة للتميز في التدريس"، تمنح لأعضاء هيئة التدريس المتميزين سنويًا.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجائزة تُمنح وفق معايير تقييم محددة، ويكون لها ثلاثة مستويات وهي مستوى القسم الأكاديمي، مستوى الكلية، مستوى الجامعة، ويكون لكل منها قيمة مالية محددة أقلها التي تمنح على مستوى القسم وأعلاها التي تمنح على مستوى الجامعة، ويكون للجائزة نموذج تقدم إلكتروني، ولجنة تديرها.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم تكريم الفائزين سنوياً في احتفالية على مستوى الجامعة. وتتضمن معايير التقييم، على سبيل المثال، تقييم الطلاب للأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس، استراتيجية التدريس التي يتبعها العضو، المحتوى العلمي الذي يعده العضو للمقرر أو المقررات الدراسية التي يقدمها للطلاب، الدورات التدريبية التي حصل عليها في مجال التدريس والتقييم، السمعة من حيث عدم تعرضه لعقوبات تأديبية وغيرها من المعايير ذات الصلة.

وتوقع رئيس الجامعة، أن هذه الجائزة ستساهم في تزكية روح المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس بما ينعكس إيجابًا على جودة التدريس والعملية التعليمية بأكملها، وابتكار طرق تدريس في ظل المتغيرات المحلية والعالمية

استمرار اللقاءات التوعوية بمشروع محو الأمية

في سياق ذي صلة، واصلت إدارة الجامعة عقد اللقاءات التوعوية الصيفية السنوية التى تنظمها الجامعة لطلابها للمشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية.

وأقيم اليوم الأحد، بقاعة مكتبة الطفل والشباب بمدينة أبوتشت اللقاء التوعوى الثانى بمشاركة مسؤولى إدارة محو الأمية بمركز ابوتشت.

ودارت مناقشات حول استمرارية مشاركة طلاب الجامعة فى مشروع محو الأمية وما تشمله عملية المشاركة من فتح الفصول للدارسين ونوع الفصل حين التعاقد وحرية الطالب فى اختيار مكان وتوقيت الدراسة بالفصل والمنهج الدراسى المتبع فى تعليم الأميين والحوافز التى تمنحها الجامعة وهيئة تعليم الكبار للمشاركين من الطلاب وكيفية حصول الطالب على مستحقاته المالية فى نهاية الفصل والدورات الامتحانية التى تعقدها الهيئة وعددها أربع دورات امتحانية خلال العام ودور منسق الكلية فى تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الطلاب فى عملية المشاركة ووسائل التواصل مع المنسقين بالجامعة ومسؤولى هيئة تعليم الكبار.

وشارك في اللقاء الدكتورة عطيات الشاورى منسق كلية التربية النوعية ومحمد الكامل منسق عام الجامعة فى مشروع محو الأمية.