مركز معلومات جامعة الفيوم يطلق منصة "دارك" الإلكترونية للتسجيل للمدن الجامعية

أطلق مركز معلومات جامعة الفيوم برئاسة الدكتورة رانيا أبو السعود، ممثلًا عنه مركز نظم المعلومات الإدارية برئاسة الدكتورة شيماء يوسف، منصة "دارك" للمدن الجامعية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد رئيس الجامعة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار خطة الجامعة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية تتيح خدماتها للطلاب إلكترونياً. وأوضح أن الجامعة تتخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي في كل كليات الجامعة.

التسجيل الإلكترونى

من جانبه أشار الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المنصة تعمل على ميكنة جميع ما يخص الطالب من خطوات وإجراءات خلال إقامته الكاملة بالمدينة الجامعية بدءًا من التسجيل الإلكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية سواء للطلاب القدامى أو الجدد (طلاب وطالبات) ومرورًا بشروط القبول وكل ما يخص إجراءات التسكين، وكذلك استخراج تصاريح الخروج وكل ما يخص التغذية وكذلك تطبيق جميع اللوائح و متابعة نظام العمل داخل المدن وانتهاءً بإخلاء طرف الطالب.

وأشارت الدكتورة رانيا أبو السعود أن جميع بيانات الطلاب القدامى المتقدمين على المنصة مرتبطة بنظام ال MIS وذلك لتحري الدقة وصحة البيانات وبذلك يكون لكل طالب ملف يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة به منذ اليوم الأول له في المدينة لحين التخرج.

- للتسجيل على المنصة من خلال الرابط الآتي:

http://online-services.fayoum.edu.eg/darak