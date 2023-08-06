الدوري الإنجليزي.. إستعدادات أرسنال للموسم الجديد لتحقيق ما خسره الموسم الماضي

حشد المدرب مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال أسلحته للإستعداد للموسم الجديد، وذلك من خلال إعادة بناء الفريق للمنافسه علي ما لم يستطع تحقيقه الموسم الماضي، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأسابيع الأخيرة، قبل أن يسقط في فخ العثر ويفقد اللقب لحساب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يفتتح فريق آرسنال أولي مبارياته في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 12من شهر أغسطس الجاري، حيث يستضيف آرسنال فريق نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفقات أرسنال استعدادًا للموسم الجديد

1) نجح الفريق الإنجليزي في خطف توقيع "ديكلان رايس" قادمًا من وست هام مقابل 122 يورو وتعتبر هذه أغلى صفقة في تاريخ النادي.

2) وانضم "جوراين تيمبير" لآرسنال قادمًا من أياكس بعقد دائم مقابل 40 مليون يورو.

3) وبعد انتهاء مسيرة اللاعب "كاي هافرتز" مع تشيلسي ضم آرسنال اللاعب مقابل 65 مليون جنيه استرليني (60 مليون استرليني + 5 ملايين استرليني حوافز).

4) واختتم الفريق الإنجليزي صفقاته بضم "ريس نيلسون" في صفقة جديدة في آرسنال حتى يونيو 2027.

رحل عن صفوف المدفعجية حتي الآن: جرانيت تشاكا مقابل 15 مليون يورو إلى باير ليرفكوزن، بينما رحل ميتيلاند نايلز وبابلو ماري، الأخير رحيل إلى مونزا الإيطالي مقابل نحو 5 ملايين يورو.

وديات أرسنال التي خاضها في المعسكر التحضيري

بدأ فريق أرسنال التحضير للموسم الجديد بمباراة ودية ضد فريق واتفورد، أحد فرق القسم الثاني، انتهت بالتعادل 1-1 يوم 8 يوليو الماضي.

ثم ألتقي مع نورنبرغ يوم 13 يوليو وحسمها التعادل الايجابي بهدف لكل فريق على ملعب الفريق الألماني، في آخر مباريات الفريق قبل الجولة الأمريكية.

ثم غادر الجانرز يوم 18 يوليو إلى أمريكا، لخوض 3 مباريات ودية، ضد نجوم الدوري الأمريكي يوم 19 وفاز فيها بخماسية نظيفة، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 22 وإنتهت بخسارة كتيبة مايكل أرتيتا بركلات الترجيح 5-3، وبرشلونة الإسباني في 26 والتي فاز فيها الأرسنال بنتيجة 5-3.

وأخر الوديات التي خاضها أرسنال كانت أمام موناكو الفرنسي وانتهت بفوز الجانرز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.