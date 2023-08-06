جامعة كفرالشيخ: المعسكر الدائم بمصيف بلطيم يهدف لإعداد الطلاب على تحمل مسئولياتهم

شارك فريق جوالات الجامعة، في المعسكر الدائم للجامعة في مصيف بلطيم، لمدة 5 أيام، تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور ‏عبد الرازق دسوقي ، إن معسكر الجامعة الدائم في مصيف بلطيم هو معسكر إعداد للقادة يسعي إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية في المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية وإستراتيجيتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن البرنامج يتضمن أنشطة تثقيفية وتوعية تنوعت بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وأنشطة ترفيهية ورياضية ، في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية.

وأشار د. "دسوقي" إلى أن برنامج المعسكر تناول محاضرات في تأصيل الهوية الوطنية للشباب، مصر وتحديات المستقبل، المشروعات القومية ضرورة حتمية للمستقبل، الحكومة الالكترونية، نحو حياة كريمة، والشائعات وكيفية مواجهتها، و ورش العمل التي تصقل قدرات ومهارات الشباب في توفير فرص العمل في المستقبل.