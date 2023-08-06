إفتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسي بديرمواس بالمنيا

افتتحت الدكتورة سوسن فرغلى وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، وعبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب المحافظة ،مركز التخاطب و التكامل الحسي ، بمركز شباب مدينة ديرمواس.

رافقها خلال جولة الإفتتاح ، الدكتورة الفت حسن منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 ، وذلك تزامنا مع افتتاح مراكز التخاطب الجديدة على مستوى الجمهورية ، وحضر الإفتتاح رئيس و اعضاء مجلس إدارة المركز، مدير المركز، العاملين بمركز شباب ديرمواس، الكابتن محمد عبد الكريم المنسق الإعلامي بالإدارة ،و عدد كبير من اسر الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.

وجدير بالذكر، ان مركز التخاطب و التكامل الحسي لرعاية و علاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد بدأ العمل في التحضير و التجهيز له في شهري مارس و أبريل الماضيين، و تم خلال شهر يونيو الماضي ، عمل المقابلات الشخصية ، من خلال لجنة من وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، لتحديد فريق العمل في مركز التخاطب، الذي يقدم خدماته للأطفال بالمجان.

ويأتى ذلك في اطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة ،إهتماما بالغا بالأطفال من ذوي القدرات و الهمم ، و الذين يعانون من صعوبة التعامل مع الآخرين، وعدم القدرة علي التكلم، التوحد، وصعوبات التعلم، و تعمل جاهدة علي توفير المراكز المتخصصة ، لعلاج تلك الفئات من خلال جعل مراكز الشباب منفذا لهؤلاء الأطفال ، لتصحيح سلوكياتهم و تنمية قدراتهم،

وتحقيقا لتلك الأهداف ، قامت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ زايد الخيرية بفتح مراكز للتخاطب والتكامل الحسي، لعلاج هؤلاء الأطفال بالمجان، و توفير الوسائل العلاجية الحديثة ، و في هذا السياق تم انشاء مركزا للتخاطب و التكامل الحسي بمركز شباب مدينة ديرمواس، و تم الإعلان عن الشروط الواجب توافرها ، والمؤهلات المطلوبة للمتقدمين للعمل بالمركز، وتم التقديم لشغل وظائف الأخصائيين بالمركز عبر موفع الوزارة، و تم إختيار فريق العمل بمركز التخاطب و التكامل الحسي

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة، و تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.