تابع محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط صباح اليوم تجارب التشغيل للمرافق في العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

وكانت السيدة حنان مجدي نائب المحافظ برفقته تمت هذه الخطوة استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات إلى المقر الجديد.

ورافق اللواء الزملوط في جولته سيد محمود السكرتير العام للمحافظة، و إبراهيم بركة السكرتير العام المساعد إلى جانب عدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ على أهمية التأكد من كفاءة عمل شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في المقر الجديد. كما أشار إلى أهمية الانتهاء بأسرع وقت ممكن من رصف الطريق الداخلية وأعمال اللاندسكيب.

ومن جهة أخرى، أصدر اللواء الزملوط توجيهات بزراعة أشجار مثمرة ونخيل على طول مدخل الطريق المؤدي لمطار الخارجة والذي يمتد لمسافة 1500 متر. كما تم تركيب شبكة ري مطورة لضمان استدامة الزراعات في تلك المنطقة.

يأتي توجيه المحافظ ضمن جهوده للارتقاء ببيئة المحافظة وتحسين المرافق العامة للمواطنين. من المتوقع أن تحسن هذه الخطوات جودة الخدمات التي يحصل عليها سكان المحافظة والعاملين فيها.

يهدف اللواء الزملوط إلى توفير بيئة مناسبة للمواطنين ومستوى حياة مريح وميسور للجميع. وسيعمل بشكل مستمر على تحقيق تطلعات الشعب وتوفير الخدمات العامة الجيدة.

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف تشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة