طقس شديد الحرارة وتراجع حركة التجارة بالإسماعيلية

في ساعات النهار

تشهد الاسماعيليه اليوم الأحد طقس شديد الحرارة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٠ درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى ٤٣ درجة .

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالاسماعيليه المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة بسبب حرارة الطقس.

وشهدت حركة المرور انتظاما في المحاور المرورية الرئيسية والميادين العامة دون تكدس. فيما تراجعت حركة البيع والشراء داخل الأسواق التجارية في ساعات النهار بسبب حرارة الطقس على أن تعاود نشاطها في ساعات المساء .

وبدأت المصالح الحكومية بالاسماعيليه اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح اجازات للعاملين بالقطاع الحكومي في المجالات غير الخدمية ىوم الاحد من كل أسبوع .