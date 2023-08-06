آخر إيرادات فيلم "بيت الروبي" لـ كريم عبد العزيز فى السينمات

نجح فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبدالعزيز، فى تحقيق إيرادات أمس بلغت 523 ألف جنيه، وذلك خلال آخر ليلة عرض فى السينمات، كما حقق الفيلم إجمالي إيرادات مرتفعة وصلت إلى أكثر من 117 مليون ونصف جنيه فى شباك التذاكر السينمائي.

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث الكثير من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وكان أبدي المخرج بيتر ميمي، سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي” الذي يعرض حاليًا فى السينمات، إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت الـ 10 ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس.. الحمد لله”.

بينما أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبدالعزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو وأستاذ كريم عبدالعزيز بيحاول دايمًا ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعًا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

فيلم بيت الروبي

وأضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز:

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

فيلم بيت الروبي

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.