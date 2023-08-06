كريم مغاوري: كنت محصوراً بالأدوار بسبب الوزن.. وشخصيتي مختلفة في مرعي البريمو (خاص)

أعرب الفنان كريم مغاوري، عن سعادته بردود الفعل على فيلم "مرعي البريمو"، لافتًا إلى أن ترشيحه للعمل جاء من قبل المخرج الكبير سعيد حامد.

وأكد الفنان كريم مغاوري، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن فيلم مرعي البريمو يعد التعاون الثالث له مع المخرج سعيد حامد بعد فيلمي "أوعي وشك، على جنب يا أسطى، أضاف أن المخرج الكبير مؤمن بموهبته".

وتابع : "شهرت برهبه في البداية للوقوف أمام النجم محمد هنيدي ولكن كنت على قدر من المسئولية بالعمل، كما أن هنيدي على المستوى الإنساني والفني رائع ويحرص على أن يظهر الجميع بشكل لائق في العمل".

وعن رأي والده النجم سامي مغاوري في الدور الذي يقدمه، قال : "لم يشاهده حتى الأن ولكن من معرفته بالقصة والأحداث نالت إعجابه الشخصية لأنها مختلفة ولم أقدمها من قبل".

وتابع : "سعيد بتقديمي شخصية ظابط المباحث لأنها جديدة ومختلفة بالنسبة لي، فعندما كنت بوزن زائد جعلني ذلك محصورًا في أدوار معينة ولكن بعدما فقدت وزني أصبحت أقدم مختلف الأدوار وسعيد بذلك جدًا على المستوى الشخصي".

تفاصيل فيلم مرعي البريمو

يذكر ان فيلم "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود. كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة النجم محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب ١١ عامًا. حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة و عبدالباسط حمودة.