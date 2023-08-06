بدء المرحلة الأولى للتنسيق بكلية التربية بالغردقة

بدأ مكتب التنسيق الالكتروني بكلية التربية بالغردقة أمس السبت في استقبال طلاب المرحلة الاولى للثانوية العامة بشعبها المختلفة ووفقا للحد الادنى المحدد.

التنسيق

وبرعاية الاستاذ الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والاستاذ الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة والاستاذ الدكتور أشرف محمود عميد كلية التربية بالغردقة تم تجهيز معامل كلية التربية بالغردقة لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتنسيق (المرحلة الأولى ) لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق و لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب وأولياء أمورهم لإتمام عملية تسجيل الرغبات .



أكد رئيس الجامعة جاهزية مكتب التنسيق الإلكتروني بكلية التربية موضحاً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم واستخراج بطاقات الترشيح واعمال التحويلات.



وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز معامل بكلية التربية للعمل طوال أيام التنسيق من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا طبقا للايام المحددة من مكتب التنسيق الرئيسي.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم توفير كافة الامكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم، مشيراً الى التزام الجامعة بتطبيق كافة الاجراءات التأمينية علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.



وأشار الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغرقة إلى أنه تم تخصيص فريق من الجهاز الإدارى بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب، مدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب فى اتمام تسجيل رغباتهم بنجاح، وازالة أية معوقات قد تواجه الطلاب.



كما أشار إلى أنه تم توفير أجهزة حاسب آلي بالبرمجيات اللازمة وسرعات انترنت فائقة لمساعدة الطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة.