زوروا محررات رسمية.. المشدد 7 سنوات لعاطلين فى منشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، عاطلين متهمين بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء علي قطعة ارض دون وجه حق وبيعها بعقد مزور فى منشاه ناصر، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة منشاه ناصر بلاغا من تاجر أفاد بالنصب عليه في مبلغ مالي من قبل شخصين وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهمين، وبحوزتهم (توكيل مزور لبيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بإرتكابهم وقائع النصب والتزوير بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر اجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة ، لجلسة 15 أغسطس.

ترجع تفاصيل القضية عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض على المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزته مستندات خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة ببصمات أختام شعار الجمهورية المقلدة، وهاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي نماذج لبطاقات رقم قومي ورخص قيادة وشهادات دراسية خالية البيانات ومعدة للتزوير، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق الواتس آب.