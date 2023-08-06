شروط حجز شقق مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

طرح حساب تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

وأعلن حساب تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن إجراءات الحجز تتم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، حيث يتم الحجز والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحجز سيكون بالأسبقية.

موعد التقديم على شقق نزهة الأندلس

أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي أن بداية التقديم سوف يكون بدءًا من اليوم الأحد الموافق 6/8/2023، ويستمر التقديم حتى يوم 22/8/2023.

رسوم جدية حجز مشروع نزهة الأندلس

تبلغ رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع شقق المشروع، و تبدأ مساحات الشقق من 130 حتى 150 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من 28 عمارة سكنية، وتحتوي العمارة الواحدة على جراج وبدروم ودور أرضي و5 متكرر، ويحتوي كل دور على 4 وحدات سكنية، لافتةً إلى أن أسعار الوحدات تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة، ويبلغ متوسط أسعار شقق نزهة التجمع الثالث بين 1.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه.

شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.