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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتفقد وحدات مشروع "جنة" بالشيخ زايد (صور)

وزير الإسكان في مشروع
وزير الإسكان في مشروع جنة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية الموسعة، والتى استمرت 7 ساعات، بعدد من المدن الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية، بمشروع "جنة"، بمدينة الشيخ زايد، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد).

تنفيذ 2664 وحدة سكنية بجانب أعمال المرافق:


 تجوَّلَ وزير الإسكان، بموقع الوحدات السكنية، بمشروع جنة 2 للإسكان الفاخر، بمدينة الشيخ زايد، وتفقَّدَ الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من المهندس أحمد مصطفى، رئيس  جهاز المدينة، عن موقف تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق الخاصة بالمشروع، إذْ أوضح أن المشروع يشمل تنفيذ 2664 وحدة سكنية، بجانب أعمال المرافق، وتنسيق المواقع العام، وحمامات السباحة داخل موقع المشروع.

 

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