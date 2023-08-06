إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم 3 سيارات في الطريق الدائري الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الدائرى الإقليمى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارتين ونتج إصابة 8 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.