الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الدائري

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد،  إثر حادث تصادم 3 سيارات  في الطريق الدائري الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الدائرى الإقليمى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارتين ونتج إصابة 8 أشخاص.

وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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