رغم تجديدها قبل شهور.. مدرسة البيضا الثانوية بكفر الدوار غارقة في المياه

فوجئ أهالي منطقة البيضا بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ عدة أيام بتسرب المياه من أسفل مدرسة البيضا الثانوية المشتركة، والتي تم الانتهاء من تجديدها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أنفقت عليها الدولة عشرات الملايين من الجنيهات .

وأكد الاهالي، أن تجديدات الدرسة لم يمر عليها سوي شهور قليلة، وان فرحتهم لم تكتمل، بعد تسرب المياة من اسفل المبني والسور الخارجي للمدرسة، بسبب كسر في خط مياة بالمدرسة، مما يهدد بإنهيار الاساسات وضياع عشرات الملايين من الجنيهات التي أنفقتها الدولة .

وأشار الاهالي، إلى أنهم تقدموا بالعديد من الاستغاثات ، من أجل إصلاح الكسر الموجود بخط المياة ، ووقف تسرب المياة ، دون أي إستجابة .

وطالب أهالي المنطقة بسرعة التدخل، حرصًا علي سلامة مبني المدرسة قبل تشبع الاساسات بالمياة، مما يعرض المبني للإنهيار .

وأوضح الاهالي، تواجد أحد محولات الكهرباء ،بالقرب من سور المدرسة، وان الخوف من تجمع المياة المتسربة أسفل المحول مما يهدد المنطقة بكارثة محققة .