سر الستار الأسود في حفل جورج وسوف الأخير.. هل وفاة ابنه السبب؟

أثار «سلطان الطرب» جورج وسوف، حالة من الجدل والغموض، أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا ضخم مساء أمس بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته ال37 والذي يحمل شعار "ويستمر الفرح"، بعد أن وضع المسئولين عن الحفل ستار أسود كبير بإمتداد المسرح أخفى دخوله، والأمر الذي تسبب في قلق جماهيره ومحبي.

وقدم جورج وسوف مجموعة رائعة من أغانيه التي أحبها الجماهير، واستمتع بها على مدى مشواره الفني ومازالت تشغل الاذهان.

جورج وسوف

سبب وضع ستار أسود لحظة دخول جورج وسوف لحفل مهرجان جرش للثقافة والفنون

تفاجئ جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون، بوضع ستار أسود كبير بإمتداد المسرح أخفى دخول سلطان الطرب العربي، جورج وسوف، وتم إزاحة الستار عقب صعوده على المسرح، والأمر الذي جعل الجماهير تتسائل عن سبب وضع الستار والحالة الصحية الذي يمر بها الفنان خاصة بعد فقدان ابنه الأكبر وديع.

جورج وسوف

وكشف المسئولين عن مهرجان "جرش"، أن الفنان جورج وسوف اشترط على اللجنة المنظمة، وجود ستار يخفي لحظة دخوله للمسرح، على أن يزاح الستار عقب استقراره على الكرسي المخصص له، وذلك لأنه لا يرغب بأن يشاهده الجمهور في وضعه الصحي الحالي، وعدم قدرته على الحركة ولا يحب أن ينظر إليه أحد أثناء مساندته على الصعود للمسرح.

جورج وسوف

ملخص أحداث حفل جورج وسوف

شهد حفل جورج وسوف تفاعلا كبيرا من الجمهور وغنائية لباقة من أجمل أغنياته، بالأخص أثناء غناء أغنية "حد ينسى قلبه".

واستمر جورج وسوف الغناء قرابة ساعة ونصف امتع فيها الجمهور بصوته وأغنياته ومن بين ما قدمه أغنية "كدة كفاية"، "بتعاتبني على كلمة" وغيرهم نخبة كبيرة من أجمل أغانيه.

جورج وسوف

وفاة نجل جورج وسوف "وديع"

في يناير 2023، ذاع خبر وفاة وديع جورج وسوف، وكان الأمر بمثابة صدمة على المتابعين والوسط الفني وبالأخص سلطان الطرب، حيث تعرضه لمضاعفات خطيرة على خلفية إجرائه جراحة «تكميم» للمعدة، وتم إعلان خبر وفاته من قبل الإعلامي اللبناني نيشان وقاضي المشاهير "نور".

تعرض وديع جورج وسوف إلى وعكة صحية شديدة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في بيروت، بعد خضوعه لعملية جراحية «تكميم معدة»، والتي أصيب على إثرها بنزيف حاد بعد أسبوع من إجرائه العملية، ووضع في العناية المركزة، حتى تدهورت حالته الصحية ورحل عن عالمنا يوم الجمعة 6 يناير.