الوادي الجديد.. تمديد التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضح السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظة الوادي الجديد أنه تم تمديد فترة التقديم في المبادرة حتى الأول من سبتمبر المقبل لتمكين أكبر عدد ممكن من المشاركين

مشيرًا إلى أن المبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا وتوفر حلولًا للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتدعم المشروعات التي تعزز التنمية المستدامة وتأخذ في الاعتبار الجانب البيئي في مختلف مراحلها

جدير بالذكر أن المحافظة قامت بتشكيل لجان تنفيذية وفرعية في مراكز المحافظة لتقديم الدعم للراغبين في التقديم على المبادرة والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل على المنصة : Www.sgg.eg

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط أن عدد المشاريع المشاركة في تلك المبادرة بالمحافظة وصل إلى 182 مشروعًا حتى الآن والتي تلبي الشروط والضوابط المعلنة من قبل اللجنة التنفيذية للمبادرة