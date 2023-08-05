تدريبات بدنية لحكام كرة القدم بالفيوم

عقدت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.

وشهد ه الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .

وقد عرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات اسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد والحكام الذين اجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية الى الدرجة الاولى وتمنى للجميع موسم متميز .

وقدمت اللجنة الشكر للنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادى مصر المقاصة على اتاحة ملعب الفريق لتدريب الحكام .

تدريبات للحكام الجدد

ومن جهه اخرى قامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم بتدريب الحكام الجدد في ملعب السيليين، التابع لإدارة سنورس الشبابية.

جاء ذلك تحت إشراف الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم وسيد الشورة مدير إدارة الحكام بالمحافظة وبحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن سمير عبد الفضيل والكابتن عمر عيد .

وكانت المنطقة قد قامت باجراء تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد فى المحافظة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات للحكام الجدد، وذلك فى ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم.

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