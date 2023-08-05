سموحة يضم مصطفى البدري

في تدعيم جديد للفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية نجحت إدارة سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في ضم لاعب وسط الأهلي مصطفى البدري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويأتي ضم مصطفى البدري في إطار محاولات إدارة سموحة لتجهيز الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي اللي طالب إدارة النادي بضرورة دعم مراكز الفريق كافة الذي عانى الموسم الماضي من الكثير من النواقص داخل المراكز المختلفة.

يذكر أن سموحة أنهى إعارة كل من مصطفى سعد ( ميسي ) وزياد طارق من النادي الأهلي ويسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم الفريق بعدد من اللاعبين الجدد.