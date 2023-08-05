أيمن محسب: الحوار الوطنى يؤرخ لمرحلة جديدة بالبلاد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية أن الحوار الوطنى يؤرخ لمرحلة جديدة تعيشها الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة، التى تقوم على الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر، والاستماع لكل الأصوات، والتوافق حول القضايا الوطنية التى تهم الشعب المصرى، ووضع روشتة وحلول لكل التحديات التى تواجه الدولة خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يعد من أنجح التحركات التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

وقال «محسب» إن الحوار الوطنى ساهم فى تغيير عدد كبير من الملفات والقضايا فى ظل اهتمام القيادة السياسية بجلسات الحوار وما يتم طرحه من آراء فيها، كما أن الحكومة بدأت تتعاطى مع مخرجاته بشكل كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أنه سينفذ كل مخرجات الحوار الوطنى التى يستطيع من خلال صلاحياته تنفيذها وسيحيل مشروعات القوانين لمجلس النواب، وهو ما يشير إلى حجم اهتمام الدولة المصرية بالحوار وما يخرج عنه من أطروحات ومقترحات بشأن العديد من القضايا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى استطاع أن يوصل صوت الشعب، ويعبر عن آراء المصريين الذين يضعون آمالا عديدة عليه فى تحقيق طموحاته وتطلعاته فى مستقبل أفضل للبلاد، وقدم أيضا خدمة كبيرة للحكومة لدرجة أن الحكومة تأثرت بكافة قراراته وبكل ما يدور داخل الحوار، وانعكس ذلك على العديد من القرارات التى تتخذها بشأن العديد من الملفات.

وأشار «محسب» إلى أهمية مناقشات الحوار الوطنى لمشروع المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى أرسله الرئيس السيسى لإدارة الحوار الوطنى، والثراء فى الآراء خلال مناقشة المشروع وسط مشاركة واسعة من جانب الخبراء والمتخصصين وكافة القوى السياسية، خاصة أن تطوير منظومة التعليم تتطلب خطة استراتيجية واضحة تتضمن تنسيقا للجهود لتحويل الاستراتيجيات لخطط على أرض الواقع، ويضم العديد من الخبراء فى مجال التعليم، وهو ما يجعل مخرجات التعليم متناسبة مع سوق العمل وتخريج طالب متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى.