رادار

السبت 05/أغسطس/2023 - 08:17 م 8/5/2023 8:17:07 PM

سألني: ماذا لو فرضت الحكومة رقابة مرورية صارمة وحاسمة على المحاور المرورية؟

فاجأنى السؤال، لكن العم مصطفى بادر بطرح إجابة غير متوقعة بالنسبة لى قائلًا: «لن تكون هناك أزمة اقتصادية.. تخيل»!

عم مصطفى، سائق تاكسى فاجأنى بتجربة خاطفة لمدة دقيقة واحدة وهو يتقمص شخصية رجل المرور، وبدأ يحسب عدد المخالفات المرتكبة على الطريق الدائرى كل دقيقة!

العم مصطفى توصل إلى أن هناك مخالفة مرورية غير مرصودة كل ثانية على هذا الطريق الحيوى لم تضع الجهات المعنية يدها عليها.

الالتزام فى قيادة سيارة يعنى أسلوب حياة ويعكس التزامًا سلوكيًا عامًا فى الحياة، والأهم أنه يعنى أيضًا صون أرواح الناس، ويقود إلى معالجة تداعيات أزمة اقتصادية طاحنة تطال الكثير من دول العالم فى الوقت الراهن!

بينما يحسب عم مصطفى مخالفاته شخصيًا، إذ بسيارة فارهة بدون لوحات معدنية وبزجاج ملون حاجب للرؤية تقطع الطريق بسرعة جنونية!

يصمت عم مصطفى لثوان معدودات، إلا أن النظرات الحائرة من عينيه يمينًا ويسارًا لم تتوقف، ويبدو أنه قرر مضطرًا التوقف عن ممارسة هوايته المفضلة، فقد تم استيقاف سيارته لتفتيش مرورى!

ابتسم عم مصطفى، ومضى بنظرات حائرة فى طريقه وهو يغنى بصوت خافت: «يا وابور قول لى رايح على فين.. يا وابور قولى وسافرت منين»!.

* الخلاصة: نشر الثقافة المرورية لتكون أسلوب حياة وسلوكًا مجتمعيًا جامعًا فى الطرقات ضرورة ملحة لنشر «الالتزام» فى أدق تفاصيل الحياة!

نبدأ من الأول