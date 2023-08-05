أنواع فقر الدم.. الخبيث ونقص الحديد أبرزها

يحدث فقر الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم نتيجة لذلك، ومن الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف، ويوجد العديد من أنواع فقر الدم المختلفة ، ولكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكنك البدء في تخفيف أعراض هذا النوع من فقر الدم عن طريق إضافة الحديد إلى نظامك الغذائي.

ما هي أنواع فقر الدم؟

هناك العديد من أنواع فقر الدم ، يتسبب كل منها في انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء.

فقر الدم الخبيث: فقر الدم الخبيث ، أحد أسباب نقص فيتامين ب 12 ، هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تمنع جسمك من امتصاص فيتامين ب 12.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد: كما يوحي اسمه ، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين. الهيموغلوبين هو المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

فقر الدم الضخم الأرومات: فقر الدم الضخم الأرومات هو نوع من فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات يحدث عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 و / أو فيتامين ب 9 (الفولات).

فقر الدم المنجلي: يغير فقر الدم المنجلي شكل خلايا الدم الحمراء ، ويحول الأقراص المرنة المستديرة إلى خلايا منجلية صلبة ولزجة تمنع تدفق الدم.

فقر الدم فانكوني: فقر الدم فانكوني هو اضطراب نادر في الدم، فقر الدم هو أحد علامات فقر الدم فانكوني.

فقر الدم Diamond-Blackfan: هذا الاضطراب الوراثي يمنع نخاع العظام من تكوين خلايا دم حمراء كافية.

فقر الدم الانحلالي: في هذا النوع من فقر الدم ، تتفكك خلايا الدم الحمراء أو تموت أسرع من المعتاد.

فقر الدم اللاتنسجي: يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما لا تنتج الخلايا الجذعية في نخاع العظام ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي: في فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي ، يهاجم جهاز المناعة خلايا الدم الحمراء.

فقر الدم كبير الخلايا: يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما ينتج نخاع العظم خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير عادي.

فقر الدم صغير الخلايا: يحدث هذا النوع من فقر الدم عندما لا تحتوي خلايا الدم الحمراء على كمية كافية من الهيموجلوبين ، لذا فهي أصغر من المعتاد.

فقر الدم الطبيعي: في هذا النوع من فقر الدم ، يكون لديك عدد أقل من خلايا الدم الحمراء عن المعتاد ، ولا تحتوي خلايا الدم الحمراء هذه على الكمية الطبيعية من الهيموجلوبين.