مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023.. أقل 3% من العام الماضي

كشف زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد، عن مؤشرات التنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، قائلا: إنها ستكون أقل من العام الماضي بمعدلات تبدأ من 1.5 إلى 3% لكليات التي تدخل المرحلة الأولى في التنسيق.

بشرة لطلاب العلمي

وتابع: هناك انخفاض في معدلات التنسيق لكليات التي تقبل من طلاب علمي علوم، حيث من المتوقع أن تتراجع الحدود الدنيا لقبول الطلاب بكليات الطب والصيدلة والأسنان بنسب قد تصل إلى 3% مقارنة بتنسيق العام الماضي.

وأوضح زكي السعدني، أن من المتوقع أن يكون مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة شعبة عملي علوم، تقبل من 90% لكليات الطب، وتأتي الصيدلة وطب أسنان بين 90% إلى 88.5%، وتتوقف هذه النسبة وفقا لاختيار الطالب بين كليتي الطب الأسنان والصيدلة.

وأشار زكي السعدني ، إلى أن هناك تراجع في مؤشرات التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2023، لشعبة علمي علوم في الجامعات الخاصة تصل لـ5%، وقد تتساوى تنسيق كليات الطب في بعض الجامعات الأهلية بكليات الطب في الجامعات الخاصة.

ولفت السعدني إلى أن المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم قد يكون لديهم فرصة ضئيلة في المرحلة الثانية للالتحاق بكليات «الطب، أسنان، صيدلة»، لأن هذه الكليات تقبل 24 ألف طالب وطالبة، وطلاب المرحلة الأولى يمثلون نحو 22 ألف طالب وطالبة.

وأكمل: هناك تراجع في تنسيق كليات الهندسة لطلاب شعبة علمي رياضة أقل من العام الماضي، وقد يكون هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية، موضحًا أن هناك ارتفاع ملحوظ في كليات القمة للشعبة الأدبية مقارنة بالعام الماضي، لأن مجاميع الشعبة الأدبية هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «عزة مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.