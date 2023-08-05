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السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكراني: الغرب سيجبرنا على التفاوض مع بوتين

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، في لقاء مع دبلوماسييه، إن الضغط الغربي على كييف لحل النزاع مع روسيا سلميًا قد يتعاظم في الأشهر المُقبلة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن زيلينسكي قوله إن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغوط لإيجاد سبل للتفاوض بشأن محادثات السلام في الأشهر المقبلة.

الحفاظ على دعم الغرب

وأشارت الصحيفة إلى أن كييف تواجه خيارا صعبا، مضيفة أن "زيلينسكي يحتاج، من ناحية، إلى الحفاظ على دعم الغرب، الذي قد يتوقف بسبب فشل القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. ومن ناحية أخرى، ستعمل أوكرانيا على إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال".

كما دعا زيلينسكي جميع الدبلوماسيين إلى استخدام جميع الموارد لمواصلة المسار المؤيد لأوكرانيا لحل النزاع، حيث حث موظفيه على الترويج للطرح القائل إن السبيل الوحيد للخروج من النزاع هو "كسب المواجهة مع روسيا".

وجاءت التصريحات التي نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" عشية مفاوضات أوكرانيا مع قادة حوالي 40 دولة في المملكة العربية السعودية، دون دعوة روسيا لحضور الاجتماع، رغم أن الرياض أعلنت أنها ستبلغ موسكو بنتائجه.

وأكد الكرملين مرارا بأن روسيا مستعدة لحوار سلمي. ومع ذلك، شرع زيلينسكي في وقت سابق في رفض التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

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