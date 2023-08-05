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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كواليس لقاء السيسي ومحمد بن زايد في العلمين

السيسي
السيسي

كشف محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، عن كواليس لقاء الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العلمين، قائلا: إن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تجمع مصر والإمارات أبرزها القضية الفلسطينية.

 

زيارة محمد بن زايد لمدينة العلمين الجديدة 

وقال مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات تأتي في توقيت هام في ظل ما يشهده العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن العالم يتغير والمنطقة تحدث بها تغيرات شديدة تطرأ متأثرة بما يحدث في العالم سواء الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا أخرى.

 

وأكد أن اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين.

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