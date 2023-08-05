بمشاركة 58 شركة.. «حياة كريمة» تطلق ملتقى التوظيف بالشرقية

أطلقت اليوم السبت، مؤسسة حياة كريمة، ملتقي التوظيف، وذلك على مدار يومى 5 و6 أغسطس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للمواطن، وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

جاء ملتقى التوظيف بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 58 شركة لتوفير فرص عمل لأبناء الشرقية .

وخلال أعمال الملتقى استقبلت الشركات المشاركة المئات من المواطنين أبناء محافظة الشرقية، للالتحاق بالوظائف، وقامت بإجراء المقابلات الشخصية لهم، إلى جانب قيام المواطنين بتوقيع العقود معهم للالتحاق بالوظيفة المطلوبة .

قال سعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، أن ملتقى التوظيف يعمل على مدار يومى السبت والأحد فى استقبال المتقدمين لطلب الوظائف، بتوفير وظائف فى عدد 58 شركة للمؤهلات العليا والمتوسط وبدون مؤهل، وكل الوظائف متاحة والجميع يصلح له التقدم لشغل الوظيفة.

وأضاف منسق حياة كريمة، من المتوقع أن يصل عدد المتقدمين لطلب الوظائق فى الملتقى لنحو 10 آلاف مواطن، مؤكداً ان حياة كريمة تشارك بنحو 150 متطوع لتنظيم الملتقى من أجل خدمة أهالينا .

واختتم منسق حياة كريمة حديثه، أن الملتقى يأتى فى ظل توجيهات حياة كريمة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل للمواطن .

وكانت مؤسسة حياة كريمة، قد عقدت تدريب لمدة 3 أيام فى الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجارى، لتعليم الشباب المتقدمين لشغل الوظائف على كيفية إجراء السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية .

واستهدفت مؤسسة حياة كريمة تدريب الشباب فى اليوم الأول على مهارات word وPowerPoint، واليوم الثاني على كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الشخصية للعمل، فضلا عن التدريب على الثقة بالنفس وإدارة الوقت في اليوم الثالث لفعاليات التدريب، بنظام فترتين يوميا تبدأ من 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وأخرى تبدأ من 4 وحتى 8 مساءً.