بدون حراسة.. محمد بن زايد يلتقط صور تذكارية مع المواطنين في العلمين

تداول نشطاء عبر منصة تويتر، مقطع فيديو وصورًا للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يتجول في مدينة العلمين الجديدة.

وظهر الشيخ محمد بن زايد بدون حراسة، وهو يلتقط صور تذكارية مع المواطنين، بطريقة عفوية وسط حالة من الفرحة العارمة من الجميع.

ويقضي الشيخ محمد بن زايد، إجازته السنوية في مدينة العلمين الجديدة، حيث اعتاد في السنوات الأخيرة، على قضاء عدة أيام في الساحل الشمالي بمصر.

زيارات محمد بن زايد لساحل الشمالي

وتواجد محمد بن زايد في الساحل الشمالي في أكثر من مناسبة، واطلع على حجم التطوير الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة.

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

وفي عام 2019 تفقد الرئيس السيسي وبن زايد، مشاريع مدينة العلمين الجديدة التي كانت قيد الإنشاء، وشملت أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلومترًا، بالإضافة إلى ميناء عالمي لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.