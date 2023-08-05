معاقبة مُتهمين بالسرقة بالسجن 3 سنوات

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة مُتهمين بالسجن 3 سنوات، ومصادرة السلاح المضبوط والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم فى واقعة سرقة.

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صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى

تعود احداث القضية المقيدة برقم 10786 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامربة اول، يفيد بقيام المتهمين بسرقة شقة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه على إثر تلقى بلاغ من المدعو " ا.ف.ا" رسام معمارى، بسرقة محتويات شقته بمنطقة 6 أكتوبر دائرة القسم، والاستيلاء على كل من ( شاشة تلفزيون -اروج كهربائى -كشاف -رسيفر -حقيبة ملابس )، وتبين من التحريات قيام كل من " س.ع.ال" عامل و" ا.م.ع" حداد و" م.ا.م" عامل، وأن المتهمين توجهوا ليلا واعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض كترات، وقاموا باخفائها للدفاع عن أنفسهم.

وقام المتهمان الاول والثانى بالدلوف الى الشقة محل البلاغ، ومكث المتهم الثالث أسفل العقار لمراقبة الطريق، وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات عن طريق مفتاح مصطنع والاستيلاء على المسروقات، وفروا هاربين، وبتكثيف التحريات تم ضبهطما وارشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.