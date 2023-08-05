رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

أهابت وزارة الهجرة، المصريين بالخارج، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة، سرعة الانتهاء من رفع ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"؛ حتى يتسنى للجنة اجراءات الموافقة علي استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين أثناء المبادرة، من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، حيث أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على متابعة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم.

وكانت المبادرة قد حظيت بجدل واسع، خصوصاً فيما يتعلق بـ"صعوبة الشروط"، الأمر الذي دفع عدداً من النواب والحكومة إلى تقديم تعديلات تشريعية تقدم “تسهيلات جديدة”.

وتمكِّن المبادرة، التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، دون أي جمارك أو رسوم، لكنها، في الوقت نفسه، تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يستردّ المودِعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.85 جنيه في المتوسط).