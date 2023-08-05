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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يستقبل نظيره الإماراتي بالعلمين الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعلمين الجديدة، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

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السيسي يشيد بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان

ودار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

 

كما بحث الرئيسان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

 

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

 

 

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