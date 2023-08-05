رفع كفاءة الطرق والشوارع في الوادي الجديد

قال الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن عملية رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بالمراكز جارية في مرحلتها الاولي تبدأ في أعمال رصف الطريق النؤدي الي حي ٢٥ يناير بطول كيلو متر وعرض ١٧ متر لتيسير حركة المرور وتحسين المظهر الحضاري بمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى من عملية التطوير تجري من مدينة الخارجة في محافظة الوادي وتستمر حتي تشمل جميع مدن وقري المحافظة.

أشار المحافظ، إلى زيادة عدد الحارات ورصف الطريق وإنارته ووضع علامات إرشادية خاصة بالطريق.

ولفت إلى أنه لن يتم الاستلام إلا بعد إجراء الاختبارات الفنية علية ومطابقته للمواصفات وما حاليا هو طبقة أولى يسمح بالمرور عليها تمهيدا لوضع الطبقة الثانية.

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