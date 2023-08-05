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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رفع كفاءة الطرق والشوارع في الوادي الجديد

استكمال عملية الرصف
استكمال عملية الرصف في الوادي الجديد

قال الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن عملية رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بالمراكز جارية في مرحلتها الاولي تبدأ في أعمال رصف الطريق النؤدي الي حي ٢٥ يناير بطول كيلو متر وعرض ١٧ متر لتيسير حركة المرور وتحسين المظهر الحضاري بمراكز ومدن محافظة الوادي الجديد.

 

وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى من عملية التطوير تجري من مدينة الخارجة في محافظة الوادي وتستمر حتي تشمل جميع مدن وقري المحافظة.

 

أشار المحافظ، إلى زيادة عدد الحارات ورصف الطريق وإنارته ووضع علامات إرشادية خاصة بالطريق.

ولفت إلى أنه لن يتم الاستلام إلا بعد إجراء الاختبارات الفنية علية ومطابقته للمواصفات وما حاليا هو طبقة أولى يسمح بالمرور عليها تمهيدا لوضع الطبقة الثانية.

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