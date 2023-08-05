نسمة محجوب تطرح مقطع من أغنيتها الجديدة "الوقت يعدي"

طرحت المطربة نسمة محجوب، مقطع صوتي من أغنيتها الجديدة التى تحمل عنوان "الوقت يعدي" عبرحسابها الشخصي لموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

والأغنية من المقرر طرحها يوم الاثنين على موقع اليوتيوب، وهى من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



يذكر ان نسمة محجوب، عبرت عن سعادتها بالاغنية وهى تقود سيارتها فى الفيديو، وغنت المقطع الذي يقول "عاجبانى اللمة .. وخصوصا لما.. تجمعنا فى مكان حبيناه.. ونلاقي روحنا.. لو حد غنا. من غير مانفكر.. بنغنى معاه".