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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن و الخضار والفاكهة ببنى سويف

ارتفاع أسعار الخضروات
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة  ارتفاعها الملحوظ  فى أسواق الجملة  ولدى  باعة التجزئة  حيث  الإقبال المحدود على الشراء من المواطنين  نتيجة تذبذب الاسعار   اليومية   كما  ادى  ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن  من 57ال 71جنيها   واللحوم البلدية   من 280الى 300جنيه  للكيلو   إلى ضعف الإقبال  على الشراء  

كما وصل سعر ك الطماطم إلى 15جنيه  ف  محلات بيع الخضروات   وسعر  12جنيه  فى شوادر  الخضروات والفاكهة   فيما  ارتفع سعر الاسماك   وبلغ سمك الماكرين  110 و130جنيها والبلطى 70 جنيه،  بينما الاسماك البحرية فى ارتفاع مستمر.

وكانت قائمة الأسعار الفواكه كالتالي:-

كيوي 180 - بلح عراقي برحي 60 - جوافه 20 - مشمش مصري45 - مشمش سوري50 - كمثري مستورده 120 - تين اسباني 25 - تين مطروح 25 - تين مطروح 25 - اناناس شجر 110 - كريز وصل وصل الكيلو  100

 

 قسم البلح السكري والطاق:-   بلح عراقي 75 - بلح القصيم فاخر ك . 110 -  بلح القصيم 3.5ك 300 - مانجا صديق 32 - مانجا مبروكه 30 - مانجا ذبديه. 25 - مانجا صديقه قطيع 30 - مانجا سكري 25 - مانجا عويس 40 - مانجا فص عويسي - مانجا تيمور 40  - مانجا هالمن 25 - مانحا ياسمين 35.

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