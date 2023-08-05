ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن و الخضار والفاكهة ببنى سويف

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعها الملحوظ فى أسواق الجملة ولدى باعة التجزئة حيث الإقبال المحدود على الشراء من المواطنين نتيجة تذبذب الاسعار اليومية كما ادى ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن من 57ال 71جنيها واللحوم البلدية من 280الى 300جنيه للكيلو إلى ضعف الإقبال على الشراء

كما وصل سعر ك الطماطم إلى 15جنيه ف محلات بيع الخضروات وسعر 12جنيه فى شوادر الخضروات والفاكهة فيما ارتفع سعر الاسماك وبلغ سمك الماكرين 110 و130جنيها والبلطى 70 جنيه، بينما الاسماك البحرية فى ارتفاع مستمر.

وكانت قائمة الأسعار الفواكه كالتالي:-

كيوي 180 - بلح عراقي برحي 60 - جوافه 20 - مشمش مصري45 - مشمش سوري50 - كمثري مستورده 120 - تين اسباني 25 - تين مطروح 25 - تين مطروح 25 - اناناس شجر 110 - كريز وصل وصل الكيلو 100

قسم البلح السكري والطاق:- بلح عراقي 75 - بلح القصيم فاخر ك . 110 - بلح القصيم 3.5ك 300 - مانجا صديق 32 - مانجا مبروكه 30 - مانجا ذبديه. 25 - مانجا صديقه قطيع 30 - مانجا سكري 25 - مانجا عويس 40 - مانجا فص عويسي - مانجا تيمور 40 - مانجا هالمن 25 - مانحا ياسمين 35.

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