ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق قنا

شهدت أسواق بيع الخضراوات والفاكهة بقنا اليوم السبت ، حالة من الاستقرار فى الأسعار، حيث سجلت أسعار الخضراوات اليوم، بأسواق وشوادر بيع الخضر والفاكهة بعموم أسواق قنا، ثباتا في أسعارها، فقد بلغ سعر كيلو الكوسة الـ 10 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفلفل الأخضر على الـ 10 جنيها. أيضا ، ووصل سعر الليمون فى حدود 7 و 10 جنية، و سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و10جنيهات، في حين استقر كيلو الخيار على الـ10جنيها.

وبلغ سعر البصل أيضا في تعاملات اليوم، الـ 20 جنيها ، وسجلت البامية الـ 20 جنيها وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 جنيهاً، وسجلت أسعار البطاطس الـ 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد .

وسجلت أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، والتى سجلت ارتفاعاً فى أسعارها هي الأخرى، فقد سجل كيلوا العنب بناتى الـ 20 جنيه، و البلدى منه 15 جنيها، وسجل كيلو الموز الـ 10 جنيه .