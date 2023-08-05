"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي على مسرح السامر الليلة

"سالب واحد" ضمن عروض القومي للمسرح

"مسافر ليل".. يحل فريق عمل العرض المسرحي "مسافر ليل"، في الثامنة مساء اليوم السبت، ضيوفا على مسرح السامر، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري -دورة عادل إمام- والذي تستمر فعالياته حتى 14 أغسطس الجاري على عدد من مسارح القاهرة.

الطغيان عبر العصور

يناقش العرض فكرة الطغيان على مر العصور الزمنية، من خلال طرح عدة أفكار فلسفية كالخير والشر ومعنى الوجود الإنساني، وهو عن رائعة الكاتب صلاح عبد الصبور، بطولة أحمد إيهاب، محمد خالد، عمر الشرنوبي، ديكور لبنى الإمام، ملابس عبير عصام، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، إضاءة وإخراج أحمد علاء.

"مسافر ليل" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن نوادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

"سالب واحد" ضمن عروض القومي للمسرح

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، في السادسة مساء اليوم، بقاعة مسرح الغد بالعجوزة، وعلى مدار ليلتين، ضمن العروض المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري -دورة عادل إمام- والذي تستمر فعالياته حتى ١٤ أغسطس الحالي على عدد من مسارح القاهرة.

العرض إعداد محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، وفكرته مأخوذة عن رواية "أين نذهب يا بابا" للكاتب چان لوي فيورنيه، ويوجه رسالة إلى المجتمع حول كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقات الذهنية والبدنية، من خلال مناقشة قضية التنمر وعدد من القضايا الأسرية.

"سالب واحد" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني. ومن أشعار سامح رخا، ديكور وملابس أمجد ماجد، موسيقى وألحان مصطفى يسري، كيروجراف محمد صلاح. أداء تمثيلي هالة فؤاد، أحمد أسامة، محمود اسماعيل، أيمن عبد اللاه، هدى المصري، أحمد خطاب، طه أبو الفتوح، أسماء أبو إبراهيم، هنا عمرو، أحمد حامد، علاء ديغم، محمود أبو لمون، سعد صلاح، سماح مصطفى، خالد مصطفى، أمينة الكاتب، أحمد ماميش.

وتشارك قصور الثقافة، بستة عروض مسرحية في دورة المهرجان هذا العام تعرض على مسرحي السامر والغد بالعجوزة وهي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.