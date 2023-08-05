ضبط 650 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، حملة تموينية مكبرة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها أمام قرية العدوة من ضبط صاحب محل لبيع السجائر وبحوزته ( 65 ) عبوة سجائر متجه بها إلى مدينة الزقازيق لتسليمها و بيعها في السوق السوداء باجمالي كمية مقدارها ( 650 ) علبة، وتحرر الواقعة المحضر رقم 11149 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

وفي سياق متصل تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

1 - تحرير المحضر رقم 11151 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لتجميع عدد ( 6 ) شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء وكذلك لإدارة وتشغيل مخبز بدون ترخيص.

2 - تحرير المحضر رقم 11152 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل.

3 - تحرير عدد ( 4 ) محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن.