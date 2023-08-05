محافظ الشرقية: أثمن دور الإعلام كحلقة وصل لعرض مشكلات المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اهتمامه البالغ بحل مشكلات المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏و المواقع الإلكترونية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فوراً‎ لتلبية إحتياجات المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للجميع .

ورداً على ما نشر تحت عنوان "شكوى من انقطاع المياه في قرية بأولاد صقر" مما تسبب في إعاقة الحياة اليومية للمواطنين..

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن المنطقة محل الشكوى تتغذي من محطة مياه ميت فارس والتي تعكرت نتيجة أعمال تطهير ترعة بحر مويس وحالياً تم الانتهاء منها، وتشغيل محطة المياه بكامل طاقتها و المياه تصل عن طريق المناوبة في الموعد المحدد لكل قرية وفي حالة عدم وصولها يتم إرسال سيارات المياه عند الطلب وتتم المحاسبة طبقاً لـ اللائحة التجارية.

ورداً على الشكوي المنشورة تحت عنوان "سكان عزبة السكرتير بالشرقية يستغيثون من مخلفات المواشي" مما يعرض المواطنين لخطرالأمراض والأوبئة الخطيرة..

أفادت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أنه بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة برئاسة المركز والوحدة المحلية بقرية الظواهرية تم نقل المخلفات بالمنطقة المذكورة إلي المقالب العمومية، وذلك لتوفير بيئة أمنة صحية خالية من التلوث.

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان "أهالي السعيدية مركز بلبيس يستغيثون بمحافظ الشرقية: الطرق مظلمة ونتعرض للخطر من الخارجين علي القانون" مما يعرض سلامة المواطنين للخطر..

أفادت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، أنه تمت أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بطريق "بير عمارة السعيدية - طريق ترعة مصطفى أفندى" حيث تم إصلاحها وشد الأسلاك والوصلات الكهربائية عليها كما تم تركيب كشافات جديدة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفادت رئاسة مدينة القرين بخصوص شكوى الأهالي من انتشار الحشرات الطائرة مما يتسبب في انتشار الأمراض، أنه يتم رش المصرف العمومي المار بالمدينة بصفة دورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، جاء ذلك رداً على شكوي بعنوان "أهالي القرين يشكون انتشار الذباب والناموس".