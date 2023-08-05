محمد منير وحميد الشاعري يشعلان مهرجان العلمين بأجمل أغانيهما

أشعل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، مدينة العلمين الجديدة، بأحمل اغانيهم القديمة والحديثة في مهرجان العلمين بدورته الاولى.

وكان وجه الكينج محمد منير، الشكر للفنان أحمد عصام لتقديمه عرضًا مميزًا ومبهرًا من الشو والألعاب النارية، وصعد أحمد عصام إلى المسرح واحتضن منير ووجه له كلمة وسط تصفيق الجماهير.

وكان تفاعل الجمهور مع اغاني الكينج محمد منير وحميد الشاعري، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

الكابو حميد الشاعري

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير

مهرجان العلمين في دورته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.