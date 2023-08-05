محافظة الجيزة تنظم ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الورش التي نظمتها وحدة السكان بالجيزة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم كمرحلة أولي .

وأشار محافظ الجيزة ان الورش تهدف إلي بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة وأستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل اكسابهم مهارات جديدة ونشر المبادي والقيم والأخلاقية بين طلاب التعليم الاساسي لكونهم نواة الحاضر والمستقبل حيث أقيمت فعالياتها خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023 .

شملت المرحلة الأولي من ورش العمل مدارس " شبرامنت الإعدادية بنات بإدارة ابو النمرس التعليمية ، الشهيد احمد عبد العزيز الابتدائية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية ، ام المؤمنين الابتدائية بإدارة العجوزة التعليمية، يوسف محمود يوسف بإدارة الحوامدية التعليمية ، سميرة موسي للتعليم الأساسي بالسكن البديل بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية .

ويأتي ذلك تفعيلا لدور المجتمع المدني وتكاتف كافة اجهزة الدولة مع فئات المجتمع ، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية و"مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر" من خلال مشروع "قيم وحياة" والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين .

استهدفت الورشة غرس بذور القيم الاحدى عشر "المسؤولية – السلام – السعادة – الصدق – المحبة – النزاهة – التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من 10 الى 15 سنة بعدد خمسة مدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة بواقع 20 طالب وعلى مدار يومين لكل مدرسة بإجمالي 100 طالب وطالبة طول فترة المشروع وذلك من خلال الأستعانة بالشباب المبدعين من فريق عمل مشروع "قيم وحياة" .

وشهدت ورش العمل استبيان قبلي للطلاب عن معنى القيم كما ضمت عدد من الأنشطة لتبسيط مفهوم كل قيمة للطلبة من خلال قيامهم بعمل "مشاهد مسرحية – الرسم والتلوين – العاب تحفيزية وترفيهية – مناقشات جماعية – فرق ومجموعات عمل – بناء المعرفة بالاكتشاف داخل محيط المدرسة – مسابقات – عروض تقديمية" وفي نهاية كل ورشة عمل يتم قياس الأثر لمعرفة المعلومات والقيم المكتسبة قبل وبعد الورشة .

جاء ذلك بأشراف من الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ، والأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، والأستاذ/ عبد الله عتيق القائم بأعمال وحدة السكان بالمحافظة ، والأستاذة/ فاطمة حسن سعودي مدير إدارة التنمية المستدامة ، والاستاذة كوثر احمد موجه عام الصحافة ، والاستاذة منى سمير منسق وحدة السكان بالمديرية ، والأستاذة منة منصور منسق المشروع بالجيزة .

ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس

ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس

ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس

ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس

ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس