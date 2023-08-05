حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين.. الليلة

تستعد المطربة إليسا والنجم تامر عاشور، لإحياء حفلا غنائياً ضخماً الليلة بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهما التى يتفاعل معها الجمهور، وتتناسب مع أجواء الصيف والبحر.



يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.