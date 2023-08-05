الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي (شاهد)

احتفل الفنان طه دسوقي بزواجه من نادين كتشيدجيان، التي تعرف عليها من خارج الوسط الفني، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية صور الزفاف وتفاعلوا معها، وفق روسيا اليوم.

وأقام الثنائي حفلا اقتصر على الأصدقاء والمقربين، منهم محمد حلمي، وهو أحد أعضاء فرقة تقدم "اسكتشات" كوميدية على مسرح ساقية الصاوي، حيث نشر حلمي صورة من حفل الزفاف في "إنستغرام"، معلقا عليها بطريقة كوميدية قائلا: "طه سابنا بنحضر ماتيريال واتجوز".

الفنان طه دسوقي شارك في الموسم الرمضاني السابق، في مسلسل "الصفارة" بجانب الفنان أحمد أمين وحقق به نجاحًا كبيرًا، حيث نال إعجاب الجمهور بسبب أدائه المختلف والمميز.